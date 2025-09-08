Представители омбудсмена Подмосковья наблюдали за ходом выборов губернатора Курской области

Представители аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской наблюдали за ходом досрочных выборов губернатора Курской области в Ступино.

Голосование было организовано для курян, которые находятся в пункте временного размещения в центре «Сосновый бор» в деревне Соколова Пустынь. Сейчас там находятся 47 жителей психоневрологического интерната Курской области.

Избирательный процесс организовала ТИК Подольска. За ходом выборов наблюдали представители аппарата российского омбудсмена Татьяны Москальковой и подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской.

В общей сложности в голосовании приняли участие 19 человек. В результате никаких нарушений выявлено не было.

«Все жители Курской области, проживающие в ПВР, выполнили свой гражданский долг», — отметила Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы Госсовета для регионов.