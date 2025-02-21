Представители Подмосковья приняли участие в чемпионате и первенстве России по муайтай

Подмосковные спортсмены принимают участие в чемпионате и первенстве России по муайтай, который проходит в Екатеринбурге. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками от региона стали 13 человек из Серпухова, Люберец, Краснознаменска, Солнечногорска, Сергиева-Посада, Орехово-Зуева, Подольска и Одинцова. Они соревнуются с сильнейшими спортсменами из 45 регионов России. По итогам турнира будет определен состав российской сборной, которая представит страну на чемпионате мира в Турции и на первенстве мира в ОАЭ.

Соревнования завершатся в субботу, 22 февраля, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.