Представители Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Земский почтальон»

Подмосковные почтальоны из населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек смогут принять участие в отборочном этапе первого Всероссийского конкурса «Земский почтальон». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Земский почтальон» — важная инициатива, направленная на признание заслуг тех, кто ежедневно обеспечивает связь между людьми, несмотря на расстояния и трудности. Привлекать внимание к значимости профессии почтальона и вдохновлять на продолжение этой благородной миссии — наша общая задача», — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

Первый этап продлится до 10 апреля, в ходе него сотрудники Почты России могут подать свои онлайн-заявки на участие, сделать это можно по ссылке. В рамках второго этапа экспертные комиссии оценят поступившие заявки и выберут финалистов, финал конкурса проведут в очном формате 5 июня в Москве. В середине мая также пройдет общественное голосование в специальной номинации — «Народный почтальон», его проведут здесь.

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