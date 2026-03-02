Представители Подмосковья стали бронзовыми призерами на первенстве России по шорт-треку

Подмосковная женская и мужская сборные стали бронзовыми призерами первенства России по шорт-треку. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финальном забеге среди юниорок на дистанции 3 тыс. м команда показала результат 4 минуты 33,251 секунды и заняла третье место. В ее состав вошли Вероника Шарай, Алиса Руссу, Полина Лазарева, Виктория Крамаренко и Маргарита Черепнина. На первом месте оказалась сборная Санкт-Петербурга, на втором – Москвы.

Кроме того, команда в составе Егора Чекмарева, Дмитрия Власова, Сергея Тремаскина, Ивана Киприна и Георгия Козулина стали призерами в эстафете на 3 тыс. м среди юниоров. Первыми также стали спортсмены из Санкт-Петербурга, вторыми – из Москвы.

Состязания прошли в Рыбинске (Ярославская область) в рамках федеральной программы «Спорт России».

