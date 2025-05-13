Представители Подмосковья стали призерами чемпионата и первенства России по шахматам

Представители Подмосковья стали призерами на командном чемпионате и первенстве России по шахматам, они завоевали серебряную и бронзовую награду. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

По итогам чемпионата мужская команда региона заняла третье место, женская — второе. Подмосковье представляли восемь команд. Четыре команды из региона выступили в Высшей лиге.

​На протяжении турнира коллективы поддерживал сенатор, многократный чемпион мира, президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин. Состязания прошли в Сочи, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.