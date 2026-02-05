Представители Подмосковья стали серебряными призерами на этапе Кубка России по фристайлу

Представители подмосковной сборной стали серебряными призерами II этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине «слоуп-стайл». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Елизавета Фролова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) завоевала серебряную медаль в женском зачете, Егор Резанцев (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) – среди мужчин. До этого Рязанцев занял второе место на I этапе Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл».

I и II этапы кубка в дисциплинах «слоуп-стайл» и «хаф-пайп» проходят с 28 января по 9 февраля в городе Миасс (Челябинская область). Состязания организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

