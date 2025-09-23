Представители Подмосковья стали участниками Международной выставки продуктов питания

Три одмосковные компании приняли участие в 34-й Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025, которая прошла в международном выставочном центре «Крокус Экспо». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика» был создан межрегиональный стенд, объединивший Чувашскую Республику, Республику Северная Осетия – Алания, Рязанскую и Московскую области. На коллективном стенде региона продукцию представили производитель напитков «Бамблбир» из Наро-Фоминска, производитель напитков из Домодедово «Айдеас» и производитель чая, кофе, какао и пряностей из Мытищ «Сандер-Логистик». Содействие в этом им оказал областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД).

Напомним, что узнать подробнее о международных мероприятиях для экспортеров можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.