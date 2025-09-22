Представители Подмосковья выступят на Кубке мира по шахматам

Подмосковные гроссмейстеры Володар Мурзин и Иван Землянский получили специальное приглашение (уайлд-кард) ФИДЕ для участия в соревнованиях Кубка мира по шахматам. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Мурзин в 2024 году стал чемпионом мира по быстрым шахматам среди мужчин, Землянский – выступил в составе российской сборной и одержал победу на Всемирной шахматной Олимпиаде до 16 лет в августе этого года. В 13 лет он также смог выполнить последнюю норму гроссмейстера и стать самым молодым обладателем этого звания в истории страны.

Соревнования будут проходить с 30 октября по 27 ноября в Индии, в них примут участие 206 шахматистов.

