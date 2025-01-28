Представители Подмосковья выступят на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону

В состав сборной России на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону, который пройдет в феврале в Белоруссии, войдут 10 представителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В состязаниях примут участие 32 спортсмена — по 16 атлетов среди мужчин и женщин, женскую сборную от региона представят Анастасия Зырянова, Кристина ⁠Резцова, Анастасия Халили, Полина Шевнина, Иванова Амина и Анастасия Зенова. В мужскую сборную вошли Алексей Зубарев, Денис Иродов, Роман Сурнев и Кирилл Стрельцов.

Спортсменам предстоит соревноваться в различных дисциплинах, среди них — спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка и другие. Турнир пройдет с 15 по 23 февраля в Раубичах (Белоруссия).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.