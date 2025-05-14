Представители Подмосковья завоевали 13 наград на всероссийских соревнованиях по настольному теннису

Подмосковные спортсмены завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях по настольному теннису, им удалось занять все места на пьедесталах среди юниоров и юниорок. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, Марьяна Кузнецова и Дениз Якын завоевали «золото» в категориях «юниорки» и «юниоры», Карен Чопурян — в возрастной группе до 20 лет в мужском одиночном разряде. Кроме того, дуэт Марьяны Кузнецовой и Дениза Якына завоевал золотые медали среди смешанных пар до 20 лет и так далее.

Состязания прошли в Барнауле, участниками стали более 250 спортсменов из 23 регионов России. Их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.