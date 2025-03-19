Представители Подмосковья завоевали 14 медалей на юбилейном Всероссийском турнире по боксу на призы Агеева

Подмосковные спортсмены завоевали 14 медалей на юбилейных XXV Всероссийских соревнованиях по боксу на призы заслуженного тренера Виктора Агеева — четыре золотые, две серебряные и восемь бронзовых, сборная региона заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что золото в своих весовых категориях завоевали Виталий Бойцов и Рафик Амирханов из Балашихи, Даниил Бридов из Одинцова и Любовь Макеева из Клина. Помимо этого, ​Виталий Бойцов был признан лучшим боксером турнира, Рафик Амирханов — отмечен специальным призом «За лучшую технику».

На финальных поединках и торжественной церемонии награждения присутствовали чемпион мира по боксу среди военнослужащих, чемпион Европы Дмитрий Двали, чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по кикбоксингу, чемпионка мира по боксу по версии IBO Светлана Кулакова и другие почетные гости.

Соревнования прошли в Балашихе, их организовали в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.