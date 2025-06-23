Представители Подмосковья завоевали четыре медали во второй день Кубка России по легкой атлетике в Жуковском

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали во второй день домашнего Кубка России по легкой атлетике, который проходит в Жуковском, — одну серебряную и три бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Константин Холмогоров завоевал «серебро» в беге на 1,5 тыс. м среди мужчин. Третье место в них занял Владимир Никитин. Максим Федяев стал бронзовым призером в беге на 400 м, Елизавета Царева — в дисциплине «метание молота» среди женщин. Накануне подмосковные спортсмены завоевали три медали Кубка России по легкой атлетике, за два дня турнира они получили семь медалей — две серебряные и пять бронзовых.

Отметим, что соревнования прошли на стадионе «Метеор» в Жуковском, их организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.