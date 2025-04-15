Представители Подмосковья завоевали две медали чемпионата России по плаванию

Подмосковные спортсмены завоевали две медали в первый день чемпионата России по плаванию. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Иван Гирев и Роман Акимов стали серебряными призерами в мужских стартах на дистанцию 200 м вольным стилем, им удалось показать одинаковый результат. На первом месте оказался пловец из Москвы.

Соревнования проходят в Казани, они станут отбором к чемпионату мира по водным видам спорта в Сингапуре. Турнир организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.