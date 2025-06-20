Представители Подмосковья завоевали еще две награды на чемпионате России по прыжкам в воду

Подмосковные спортсмены завоевали еще две медали на чемпионате России по прыжкам в воду. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Александр Бондарь завоевал золотую медаль в синхронных смешанных прыжках с десятиметровой вышки в паре со спортсменкой из Санкт-Петербурга Анной Конаныхиной. Кроме того, Виктория Казанцева в тандеме с Екатериной Беляевой из Москвы стали серебряными призерами в синхронных прыжках с десятиметровой вышки. До этого Елизавета Кузина также заняла второе место в одиночных прыжках с метрового трамплина, теперь в копилке подмосковных спортсменов одна золотая и две серебряные медали.

В ведомстве уточнили, что спортсмены борются за путевки на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре. Текущие соревнования проходят в Екатеринбурге в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.