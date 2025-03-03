Представители Подмосковья завоевали медали на Кубке России и национальном чемпионате по фристайлу

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на финальном этапе Кубка России по фристайлу и три — на чемпионате России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Максим Буров завоевал «золото» в дисциплине «акробатика» на третьем этапе Кубка России. «Серебро» в аналогичной дисциплине получил Илья Буров. Максим Буров также одержал победу в общем зачете Кубка России в сезоне 2024/2025.

Помимо этого, в рамках чемпионата России сборная региона стала победителем соревнований в дисциплине «акробатика-группа-смешанная», в ее составе выступили Максим Буров, Илья Буров и Станислава Сумеркина. Илья Буров также завоевал чемпионский титул в индивидуальной программе соревнований среди мужчин в дисциплине «акробатика», Максим Буров в ней же получил серебряную медаль.

Соревнования прошли на территории СК «Подолино» в Ярославской области, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.