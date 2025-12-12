Представители Подмосковья завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду

Представители Подмосковья завоевали шесть медалей на Всероссийских соревнованиях «Суперфинал» по прыжкам в воду — три золотые, одну серебряную и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Виктория Казанцева (Областной центр по олимпийским видам спорта, Электросталь) заняла первые места в прыжках с вышки 10 м и в синхронных прыжках с вышки 10 м в тандеме со спортсменкой из Москвы. Кроме того, победу одержала Елизавета Кузина (Областной центр по олимпийским видам спорта, Электросталь). Она выступила в синхронных прыжках с трамплина 3 м в паре с представительницей Свердловской области.

Состязания прошли в Краснодаре в рамках федеральной программы «Спорт России». По их результатам Елизавета Кузина и Виктория Казанцева вошли в состав национальной сборной для участия в Кубке мира в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.