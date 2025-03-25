Представители Подмосковья завоевали награды на международных соревнованиях по прыжкам в воду

Подмосковные спортсмены завоевали девять медалей на международных соревнованиях по прыжкам в воду Dubai International Aquatics Championship — пять золотых, три серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Спартак Гаркуша завоевал два золота в юниорских соревнованиях в дисциплинах «вышка 10 м» и «трамплин 3 м», а также бронзу в прыжках с трамплина высотой 1 м. Илья Надеев получил золотую и две серебряные медали в дисциплинах «трамплин 1 м», «вышка 10 м» и «трамплин 3 м» соответственно. Еще одна представительница региона, Виктория Казанцева завоевала золотую медаль в состязаниях юниорок в дисциплинах «вышка 10 м» и «трамплин 3 м» и серебряную — в дисциплине «трамплин 1 м».

По итогам турнира российские спортсмены завоевали 20 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград. Он прошел в Дубае (ОАЭ), его участниками стали спортсмены из России, Великобритании, Новой Зеландии, Монако и ОАЭ.

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