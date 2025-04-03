Представители Подмосковья завоевали награды на первенстве России и Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

Подмосковные спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на первенстве России, а также серебряную и бронзовую награды на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, команда юниоров до 19 лет «Московская область —1» заняла первое место в рамках первенства в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м». В ее состав вошли спортсмены Тимофей Алейников, Иван Колесник и Степан Ермолаев. Тимофей Алейников завоевал серебро в личном зачете в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м» среди юниоров до 19 лет, а также завоевал две медали в рамках Всероссийских соревнований.

Соревнования прошли в Майкопе, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.