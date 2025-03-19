Представители Подмосковья завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по брейкингу

Подмосковные брейкеры завоевали медали в рамках Всероссийских соревнований серии Break Rumble — три серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, в категории «мужчины 19+» серебро завоевал Мирослав Miracle Чернов, он также занял третье место в батлах среди юниоров 16-18 лет. Второе место в той же возрастной категории у Бориса Boris Кулешова. Серебряным призером среди «женщин 19 +» стала Вероника Serpente Никишина.

Состязания прошли в Архангельске, в рамках серии в 2025 году пройдут шесть турниров — в Архангельске, Пскове, Ялте, Казани, Хабаровске и Нижнем Новгороде. Их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.