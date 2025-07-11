Представители Подмосковья завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях «Неделя велоспорта»

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей за три дня Всероссийских соревнований «Неделя велоспорта» – одну золотую, одну серебряную и три бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Софья Пантеева заняла первое место в дисциплине «кросс-кантри — короткий круг» в возрастной группе 13–14 лет. Бронзовым призером в ней стала Анастасия Беляева.

«Ехала хорошо, жара не помешала победить. Спасибо тренерам и родителям. Трасса замечательная. Спасибо организаторам», — сказала Софья Пантеева после финиша.

Петр Афанасьев завоевал серебряную награду в состязаниях среди юношей 13–14 лет, Александра Белова – бронзовую медаль среди девушек 15–16 лет по велоспорту-шоссе в дисциплине «групповая гонка» на 40 км. Еще одно третье место заняла Софья Пантеева в дисциплине «индивидуальная гонка на время» на дистанции 10 км среди девушек 15–16 лет.

Состязания проходят с 7 по 14 июля в Пензе, их организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.