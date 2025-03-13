Представители Подмосковья завоевали пять наград на чемпионате России по самбо

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате России по самбо среди мужчин, женщин и боевому самбо — одну золотую, одну серебряную и три бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Карина Черевань получила золото в весовой категории 65 кг, она вошла в состав национальной сборной для участия в чемпионате мира по самбо. Степан Солдатенков занял второе место в ходе соревнований в весовой категории 98+ кг, он также получил путевку на чемпионат Европы. Бронзовыми призерами в своем весе стали Александр Плеханов, Павел Сараев и Кирилл Харьков.

Чемпионат прошел в Краснодаре, в нем приняли участие 640 спортсменов из 61 региона России. Его организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.