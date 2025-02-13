Представители Подмосковья завоевали почти 60 медалей отборочного турнира на первенство Европы по грэпплингу

Подмосковные борцы завоевали 59 наград на Всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги среди спортсменов от 14 до 19 лет, которые стали отбором на первенство Европы. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Им удалось получить 21 золотую, 13 серебряных и 25 бронзовых медалей. Борцы, которые заняли первые и вторые места, получили право принять участие в европейском первенстве.

​«Традиционно очень крупные всероссийские соревнования проходят в Московской области — в Наро-Фоминске. Впервые данный турнир является отбором на первенство Европы, и отбор сразу в трех возрастных категориях», — отметил главный судья Всероссийской федерации грэпплинга Алексей Тихоглазов.

В неофициальном медальном зачете подмосковная сборная заняла первое общекомандное место. В общей сложности в соревнованиях приняли участие 850 спортсменов из 36 регионов России. Их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.