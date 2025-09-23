Представители Подмосковья завоевали шесть наград в финале «Российской студенческой весны»
Фото: [пресс-служба «Российской студенческой весны»]
Представители Подмосковья завоевали шесть наград в финале «Российской студенческой весны». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Победы распределились между разными творческими направлениями — от современного танца до художественного слова. А впереди — новый вызов! Скоро подмосковная молодежь отправиться в Казань для участия в «Российской студенческой весне» среди учащихся в высших учебных заведениях. Желаю ребятам удачи!» — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.
Финал прошел в Ставрополе. Подмосковье представляли 30 студентов Губернского колледжа, Мытищинского колледжа, Колледжа педагогики и искусств в Егорьевске, Наро-Фоминского техникума, Подмосковного политехнического колледжа и колледжа «Подмосковье».
В число выступлений вошли хореографический номер Ольги Учаевой и исполнение «Блокадного вальса» Екатериной Макаренко.
