Представители Подмосковья завоевали шесть наград в финале «Российской студенческой весны»

Фото: [пресс-служба «Российской студенческой весны»]

Представители Подмосковья завоевали шесть наград в финале «Российской студенческой весны». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Победы распределились между разными творческими направлениями — от современного танца до художественного слова. А впереди — новый вызов! Скоро подмосковная молодежь отправиться в Казань для участия в «Российской студенческой весне» среди учащихся в высших учебных заведениях. Желаю ребятам удачи!» — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Финал прошел в Ставрополе. Подмосковье представляли 30 студентов Губернского колледжа, Мытищинского колледжа, Колледжа педагогики и искусств в Егорьевске, Наро-Фоминского техникума, Подмосковного политехнического колледжа и колледжа «Подмосковье».

В число выступлений вошли хореографический номер Ольги Учаевой и исполнение «Блокадного вальса» Екатериной Макаренко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с участниками областного отделения Движения Первых.

