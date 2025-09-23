Представители Подмосковья завоевали шесть наград в финале «Российской студенческой весны»

«Победы распределились между разными творческими направлениями — от современного танца до художественного слова. А впереди — новый вызов! Скоро подмосковная молодежь отправиться в Казань для участия в «Российской студенческой весне» среди учащихся в высших учебных заведениях. Желаю ребятам удачи!» — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.