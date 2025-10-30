Представители Подмосковья завоевали три медали чемпионата мира по самбо среди мастеров

Представители Подмосковья завоевали три награды на чемпионате мира по самбо среди мастеров. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, спортсмен из Королева Алексей Стрельников выступил в возрастной группе среди спортсменов 45-49 лет и одержал победу в весовой категории до 64 кг. Представитель Балашихи Михаил Суслов занял второе место в этой же возрастной категории в весе до 98 кг, спортсмен из Красногорска Вячеслав Бусыгин — в возрастной группе 55-59 лет в весе до 79 кг.

Соревнования прошли в Бухаре (Узбекистан), российские самбисты завоевали 25 золотых наград и заняли первое место в неофициальном зачете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.