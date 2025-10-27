Представители Подмосковья завоевали три медали чемпионата России по бадминтону
Фото: [Национальная федерация бадминтона России]
Представители Подмосковья стали призерами чемпионата России по бадминтону, они завоевали одну серебряную и две бронзовые награды. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Марина Тарасова (Щелково) заняла второе место в женском одиночном разряде. Кроме того, Артур Печенкин (Орехово-Зуево) завоевал две бронзовые медали в одиночном и парном мужском разряде. Оба представителя региона являются воспитанниками областной СШОР по игровым видам спорта.
Соревнования прошли в Раменском, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».
