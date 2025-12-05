Представители Подмосковья завоевали три награды на этапе Кубка России по горнолыжному спорту
Фото: [Федерация горнолыжного спорта России]
Представители Подмосковья завоевали три медали на этапе Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом» «На Кубок «Большого Вудъявра» – золотую, серебряную и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Александр Хорошилов (Областной центр олимпийских видов спорта, Дмитров) занял первое место в мужских соревнованиях в дисциплине «слалом». В этой же дисциплине серебряным призером стал Семен Ефимов (Областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина», Истра).
«На первой трассе не совсем уверенно себя чувствовал, но на второй как-то поймал. Плюс у меня позиция была третья, с нее атаковать, конечно, психологически намного легче», – прокомментировал выступление Хорошилов.
Бронзовую медаль получила Виталина Гирина (Областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина», Истра), она выступила в слаломе среди женщин.
Отметим, что этапы Кубка России в дисциплине «слалом» проходят с 3 по 6 декабря 2025 года в Кировске (Мурманская область), их организовали в рамках государственной программы «Спорт России».
