Представители Подмосковья завоевали восемь наград на первенстве России по настольному теннису

Подмосковная команда завоевала медали первенства России по настольному теннису
Фото: [Федерация настольного тенниса России]
Подмосковная команда завоевала восемь медалей на первенстве России по настольному теннису – одну золотую, две серебряные и пять бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В состав сборной вошли воспитанники Училища олимпийского резерва №3 (Химки). Золотую награду получила Есения Широкова в парном разряде среди юниорок в тандеме со спортсменкой из Свердловской области. В числе серебряных призеров в смешанном парном разряде оказались Иван Иванов и Дарина Апсатарова.
Соревнования прошли в Москве, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».
