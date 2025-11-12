Представители Подмосковья завоевали восемь наград на первенстве России по настольному теннису

Подмосковная команда завоевала восемь медалей на первенстве России по настольному теннису – одну золотую, две серебряные и пять бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В состав сборной вошли воспитанники Училища олимпийского резерва №3 (Химки). Золотую награду получила Есения Широкова в парном разряде среди юниорок в тандеме со спортсменкой из Свердловской области. В числе серебряных призеров в смешанном парном разряде оказались Иван Иванов и Дарина Апсатарова.

Соревнования прошли в Москве, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.