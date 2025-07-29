Представители Подольска приняли участие в региональном форуме «Волонтеров Победы»
Подольск присоединился к региональному форуму «Волонтеров Победы»
Фото: [t.me/podolskadm]
Активисты подольского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» приняли участие в региональном форуме Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы».
До этого в Подмосковье наградили волонтеров, которые участвовали в проекте ФКГС, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В общей сложности в форуме приняли участие 100 волонтеров со всего Подмосковья. В рамках мероприятия участники обсудили развитие волонтерского движения и обменялись опытом.
В число спикеров форума вошли руководители движения, эксперты в сфере волонтерской деятельности, а также кинорежиссер Иван Паламар.
В рамках форума подвели итоги работы и представили региональные инициативы и проекты, направленные на сохранение исторической памяти России и поддержку ветеранов.
Ранее губернатор пообщался с детьми участников СВО в лагере «Литвиново».