Представители Подольска приняли участие в региональном форуме «Волонтеров Победы»

До этого в Подмосковье наградили волонтеров, которые участвовали в проекте ФКГС, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В общей сложности в форуме приняли участие 100 волонтеров со всего Подмосковья. В рамках мероприятия участники обсудили развитие волонтерского движения и обменялись опытом.

В число спикеров форума вошли руководители движения, эксперты в сфере волонтерской деятельности, а также кинорежиссер Иван Паламар.

В рамках форума подвели итоги работы и представили региональные инициативы и проекты, направленные на сохранение исторической памяти России и поддержку ветеранов.

Ранее губернатор пообщался с детьми участников СВО в лагере «Литвиново».