Представители Подольска заняли пять первых мест в финале Всероссийской олимпиады школьников

Представители Подольска вошли в число победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Так, ребята из школ округа заняли пять первых мест.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ребятам и их наставникам награды.

Школьники стали победителями по обществознанию, астрономии, французскому и русскому языкам, а также по основам безопасности и защиты Родины. Также 20 ребят стали призерами по многим предметам.

«Победа на олимпиаде является результатом огромного труда как самих учеников, так и их педагогов и родителей. От всей души поздравляю всех с этим серьезным достижением», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с победителями олимпиады в рамках «Взлет.Пикника» в Гимназии им. Е. М. Примакова.