Представителям профсоюза подольского роддома вручили областные награды
Представители профсоюза роддома в Подольске получили областные награды
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
Сотрудники Подольского родильного дома стали участниками VII пленума комитета Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ «Об итогах работы Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ за 2024 год и задачах на 2025 год», в рамках которого представителям профсоюза роддома вручили областные награды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В пресс-службе уточнили, что деятельность профсоюза учреждения отметили дипломом в номинации «Лучшие социальные партнеры». Так, например, награды вручили председателю Подольской территориальной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Людмиле Сидоркиной, главному врачу родильного дома Александру Скобенникову и не только.
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