Представителям профсоюза подольского роддома вручили областные награды

Сотрудники Подольского родильного дома стали участниками VII пленума комитета Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ «Об итогах работы Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ за 2024 год и задачах на 2025 год», в рамках которого представителям профсоюза роддома вручили областные награды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.