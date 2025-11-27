Представительница Химок поборется за победу в конкурсе «Женщина — Герой»

Жительница Химок Ольга Кириллова вышла в финал областного конкурса «Женщина — Герой». Мероприятие организовано Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья, Министерством территориальной политики Московской области и Министерством информации и молодежной политики Московской области.

Ольга Кириллова руководит военно-патриотическим клубом «СОВА» и активно занимается общественной деятельностью. Основная цель клуба — поддержка семей участников СВО.

Финал конкурса пройдет 30 ноября в Музее Победы. Кириллова исполнит композицию «Прогулки по воде» вместе со своими воспитанниками и молодежной группой из МСК «Восход».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе поддерживают участников СВО, столкнувшихся с инвалидностью.