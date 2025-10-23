Представительница Химок стала призером на Всероссийской велогонке

Представительница Химок Софья Богуненко выступила на Всероссийской велогонке Ural Gravel Race-2025 и стала серебряным призером. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она приняла участие в заезде среди женщин. Мероприятие провели в формате гравийных заездов по гравийным и песчаным дорогам на базе Шарташского лесопарка в Свердловской области. Их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

«Каждое спортивное достижение — это результат огромной работы, силы характера и веры в себя. Наши спортсмены показывают, что упорство и целеустремленность позволяют добиваться высоких результатов и достойно представлять Химки на соревнованиях любого уровня», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

В гонке приняли участие спортсмены из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Серова, Челябинска, Перми, Самары и Московской области, она стала первой в Свердловской области в формате гравел. С 2026 года этот вид спорта войдет в официальную спортивную программу России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.