Представительница Химок стала участницей международного форума женского предпринимательства
Жительница Химок стала участницей форума женского предпринимательства
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Председатель «Клуба деловых женщин» отделения «Союза женщин России» Химок Екатерина Борисова стала участницей II Форума женского предпринимательства БРИКС, который прошел в Национальном центре «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Это очень перспективно, когда участницы из разных стран могут поделиться своими историями успеха, обсудить вызовы и возможности, стоящие перед бизнесом, а также получить новые знания и инструменты для развития своего дела», — отметила Екатерина Борисова.
В мероприятии под девизом «БРИКС: выход на глобальный уровень» приняли участие представительницы 50 стран. Для них организовали пленарное заседание, посвященное будущему финансовой архитектуры БРИКС, панельные сессии и не только. С приветственным словом к предпринимателям обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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