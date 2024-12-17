Представительница Московской области заняла второе место на международных соревнованиях по велоспорту

Подмосковная спортсменка Александра Ушакова стала серебряным призером в рамках третьего этапа международных соревнований «Велотрек» по велосипедному спорту — МТБ «Международная серия по велокроссу 2024–2025 годов», она выступила в женских стартах. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Первое место в аналогичной дисциплине заняла представительница Республики Удмуртия, третье — Чувашской республики. В ведомстве уточнили, что соревнования проходили в Майкопе в Республике Адыгея. Четвертый этап «Ипподром» состоится там же, он запланирован на субботу и воскресенье, 21 — 22 декабря. Состязания организуют в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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