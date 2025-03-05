Представительница Московской области завоевала «золото» на первенстве России по санному спорту

Подмосковная спортсменка Дарья Олесик заняла первое место на первенстве России по санному спорту среди юниоров и юниорок, она выступила в дисциплине «одноместные сани» среди юниорок. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На втором месте в этой дисциплине оказалась представительница Красноярского края Елизавета Журавлева, на третьем — спортсменка из Пермского края Ксения Шамова. В ведомстве напомнили, что ранее Олесик завоевала две медали на чемпионате России по санному спорту.

​Первенство проходит в Сочи, его организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.