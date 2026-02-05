Представительница Подмосковье завоевала две золотые награды на Кубке России по прыжкам в воду

Подмосковная спортсменка Елизавета Кузина (областной Центр олимпийских видов спорта, Электросталь) завоевала две золотые медали на Кубке России по прыжкам в воду. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в прыжках с трамплина 3 м среди женщин, а также в дисциплине «трамплин 3 м — синхронные прыжки — смешанные» в паре с Ильей Молчановым из Москвы. До этого Кузина завоевала «золото» в прыжках с трамплина 1 м среди женщин.

Состязания проходят с 30 января по 6 февраля в Саратове, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

