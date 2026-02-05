Представительница Подмосковье завоевала две золотые награды на Кубке России по прыжкам в воду
Спортсменка Подмосковья завоевала медали на Кубке России по прыжкам в воду
Фото: [Федерация водных видов спорта России (ФВВСР)]
Подмосковная спортсменка Елизавета Кузина (областной Центр олимпийских видов спорта, Электросталь) завоевала две золотые медали на Кубке России по прыжкам в воду. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Она выступила в прыжках с трамплина 3 м среди женщин, а также в дисциплине «трамплин 3 м — синхронные прыжки — смешанные» в паре с Ильей Молчановым из Москвы. До этого Кузина завоевала «золото» в прыжках с трамплина 1 м среди женщин.
Состязания проходят с 30 января по 6 февраля в Саратове, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.