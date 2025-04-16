Представительница Подмосковья одержала победу на международном турнире по боксу
Спортсменка из Подмосковья стала победителем международного турнира по боксу
Фото: [Федерация бокса в России]
Подмосковная спортсменка Ангелина Витова стала победителем международного турнира по боксу «Великий шелковый путь». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковная спортсменка Ангелина Витова стала победителем международного турнира по боксу «Великий шелковый путь». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.Она провела два поединка в весовой категории 70 кг, в финале ей удалось обыграть соперницу из Нигерии Патрисию Мбата.
В общей сложности участниками турнира стали более 120 спортсменов из Азербайджана, Нигерии, Таджикистана, Узбекистана, Камбоджи, Черногории и других стран. Он проходил в Баку.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.