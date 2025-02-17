Представительница Подмосковья стала серебряным призером финального этапа Кубка России по конькобежному спорту

Подмосковная спортсменка Фаиля Аймалетдинова завоевала серебряную медаль на финальном пятом этапе Кубка России по конькобежному спорту (шорт-трек), она выступила в забеге на 1 тыс. м среди женщин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На первом месте в аналогичной дисциплине оказалась представительница Челябинской заняла первое место, на третьем — Свердловской области. Ранее подмосковная спортсменка завоевала «серебро» на четвертом этапе в старте на 1,5 тыс. м.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.