Представительница Подмосковья стала серебряным призером на чемпионате России по прыжкам в воду

Подмосковная спортсменка Елизавета Кузина стала серебряным призером в соревнованиях по прыжкам в воду с метрового трамплина в рамках чемпионата России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На первом месте в этой дисциплине оказалась спортсменка из Свердловской области Кристина Ильиных, на третьем — Виктория Фролова из Санкт-Петербурга.

В ходе соревнований спортсмены состязаются за путевки на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре. Они проходят в Екатеринбурге с 17 по 22 июня, участниками стали более 200 прыгунов в воду из 16 регионов России. Текущий чемпионат организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.