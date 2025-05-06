Представительница Подмосковья стала серебряным призером на Всероссийских соревнованиях по боксу

Подмосковная спортсменка Любовь Макеева стала серебряным призером на XXlV Всероссийских соревнованиях по боксу «Памяти Тверских боксеров и тренеров» среди мужчин и женщин, она выступила в весовой категории 60 кг. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Победу в этом весе одержала спортсменка из Ярославской области, третье место заняли представительницы Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

В общей сложности участниками состязаний стали 90 сильнейших боксеров из 24 регионов России. Они прошли в Твери, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.