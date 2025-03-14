Представительница Подмосковья выступит в полуфинале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Подмосковная спортсменка Мирра Андреева вышла в полуфинал одиночного разряда теннисного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), ее победа в четвертьфинале стала 10-й подряд. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В четвертьфинале ей удалось обыграть спортсменку Элину Свитолину из Украины. Вскоре ей предстоит сыграть с Игой Свентек из Польши.

«Конечно, я нервничаю. Думаю, все нервничают, но все зависит от того, как с этим справляться», — поделилась Андреева.

В ведомстве уточнили, что она стала первой теннисисткой младше 18 лет, которая выиграла 10 матчей подряд, после Николь Вайдишовой в 2005 году. Она также является самой молодой полуфиналисткой Индиан-Уэллс после Марии Шараповой в том же году.

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