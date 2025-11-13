Представительница Подмосковья заняла третье место на первенстве мира по метанию ножа

Александра Колесникова из Подмосковья стала бронзовым призером на первенстве мира по спортивному метанию ножа, которое прошло в Монголии. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка из Серпухова представляет областной Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, она выступила на дистанции 3 м. На первом и втором месте в этой дисциплине оказались представительницы Иркутска и Москвы.

Чемпионат и первенство мира по спортивному метанию ножа проходил в Улан-Баторе (Монголия), участниками стали 130 спортсменов из восьми стран. По итогам чемпионата мира российская сборная завоевала 20 медалей, первенства — 42 медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.