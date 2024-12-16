Представительница Подмосковья завоевала серебряную медаль на чемпионате России по шорт-треку

Подмосковная спортсменка Фаиля Аймалетдинова завоевала серебряную медаль на чемпионате России по конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она принимала участие в соревнованиях на дистанции 1,5 тысячи метров среди женщин. Первое и третье место в аналогичной дисциплине заняли спортсменки из Свердловской области.

«Соревнования прошли успешно для меня, так как это взрослый чемпионат России, и я впервые вступила на пьедестал на таких серьезных соревнованиях», — сказала после награждения Аймалетдинова.

Состязания прошли в рамках празднования 20-летия ЛД «Уральская молния» в Челябинске, их организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.