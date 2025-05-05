Представительница Подмосковья завоевала «золото» на первенстве мира по тяжелой атлетике

Подмосковная спортсменка Софья Врагова заняла первое место на первенстве мира по тяжелой атлетике среди девушек 13-17 лет в весовой категории свыше 81 кг. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в рывке, ей удалось установить новые рекорды России. В ведомстве уточнили, что спортсменка представляет отделение СШОР по тяжелой атлетике городе Старая Купавна и тренируется под руководством тренера Владимира Сущака.

Соревнования прошли в столице Перу городе Лима, в составе национальной сборной России в них приняли участие две спортсменки из Подмосковья — Варвара Кузьминова и Софья Врагова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.