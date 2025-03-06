Представительницы Московской области примут участие в чемпионате мира по боксу

Три подмосковные спортсменки войдут в состав сборной России и выступят на чемпионате мира по боксу среди женщин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Юлия Чумгалакова из Домодедово примет участие в состязаниях в весовой категории 48 кг, Людмила Воронцова из Химок — 57 кг, Елена Бабичева из Королева — 63 кг. Кроме того, химкинская спортсменка была назначена капитаном сборной России.

«25% состава сборной страны — наши подмосковные девушки. Это успех для боксерского сообщества Подмосковья! Это большая ответственность», — сказал директор подмосковной СШОР по боксу Сергей Введенский.

Соревнования пройдут с 8 по 16 марта в сербском городе Ниш, спортсменки будут бороться за победу в 12 весовых категориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.