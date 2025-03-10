Представительницы Московской области завоевали 46 медалей на первенстве ЦФО по боксу

Подмосковные спортсменки завоевали 46 медалей на первенстве ЦФО России по боксу среди юниорок 19-22 года, 17-18 лет, девушек 15-16 и 13-14 лет — 23 золотые, 10 серебряных и 13 бронзовых, это позволило им стать абсолютными победителями в командном зачете. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, среди юниорок 19-22 лет в своих весовых категориях победу одержали Дарья Калачева, Алина Ветчинина, Карина Бабаназарова, Софья Блажина, Полина Спирина, Ангелина Ротань, Дарья Панова и Елизавета Семенова. В ведомстве добавили, что подмосковная молодежная женская сборная по итогам состязаний завоевала восемь путевок в финал VI летней спартакиады молодежи России 2025 года.

Первенство ЦФО по боксу проходило в Ельце (Липецкая область), его организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.