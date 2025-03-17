Представительницы Московской области завоевали награды чемпионата мира по боксу

Подмосковные спортсменки Юлия Чумгалакова и Елена Бабичева стали призерами чемпионата мира по боксу среди женщин, они выступили в составе российской сборной. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Юлия Чумгалакова завоевала «серебро» в весовой категории 48 кг. На первом месте в этом весе оказалась соперница из Казахстана, на третьем — представительница КНДР и Узбекистана.

Елена Бабичева стала бронзовым призером в весе 63 кг. Золотую и серебряную медали получили спортсменки из Казахстана и Тайланда, еще одну бронзовую — из Вьетнама.

В ведомстве уточнили, что сборная России стала победителем в общем медальном зачете. Соревнования прошли в городе Ниш (Сербия).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.