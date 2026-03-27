Представительницы Подмосковья вошли в число победителей федерального конкурса «Краса ЖКХ». Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Всего на конкурс было подано более 600 заявок из 49 регионов страны, в том числе 59 — от жительниц Подмосковья, работающих в сфере ЖКХ.

В результате Ольга Харина из Красногорска победила в номинации «Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по водоподготовке (шестой уровень квалификации)».

Также сотрудницы Щелковского водоканала получили Гран-при: Наталья Шаховал — в номинации «Оператор водопроводных сооружений предприятия водоснабжения», Ольга Дедова — в номинации «Руководитель структурного подразделения по эксплуатации водопроводных сооружений», Татьяна Мартьянова — в номинации «Руководитель планово-экономической службы предприятия водоснабжения и водоотведения».

Также в число победителей в разных номинациях вошли Александра Калашникова, Нина Костюкова, Надежда Фитькал, Ирина Ионова, Оксана Сафонова и Инга Дементьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах модернизации коммунальной сферы в регионе.