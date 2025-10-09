Представительницы Подмосковья завоевали 24 медали на первенстве России по тяжелой атлетике

Подмосковные спортсменки завоевали 24 медали на первенстве России по тяжелой атлетике — шесть золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Варвара Кузьминова завоевала три золотые медали в своей весовой категории и показала результат 95 кг в рывке, 116 кг в точке и 211 кг в сумме двоеборья.

«Это была разминка, потому что, надеюсь, через три недели мы будем представлять нашу страну на первенстве Европы», – сказала Варвара Кузьминова.

Кроме того, Софья Врагова в своем весе оказалась лучшей с результатом 87 кг в рывке, 119 кг в точке и 206 кг в сумме двоеборья.

Соревнования проходят среди юниоров и юниорок 15-18 лет и 19-20 лет с 3 по 13 октября в Иркутске, их организовали в рамках госпрограммы «Спорт России».

