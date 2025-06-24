Представительницы Подмосковья завоевали награды чемпионата России по пляжному самбо

Подмосковные спортсменки завоевали две медали чемпионата России по пляжному самбо — одну золотую и одну серебряную. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Александра Ильнер из Талдомского округа завоевала золотую награду в весовой категории до 50 кг, Карина Черевань из Можайского округа — серебряную в весовой категории до 72 кг. В ведомстве уточнили, что победили и призеры смогут принять участие в чемпионате мира по пляжному самбо в составе российской сборной, он пройдет в 2025 году в Сингапуре.

Текущие соревнования прошли в Зеленоградске Калининградской области, их организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.